(ANSA) – ROMA; 23 FEB – Renzi e Berlusconi usano “i guanti bianchi” tra loro “il che fa pensare male, fa pensare a un voto utile; che parli di flat tax uno condannato per frode fiscale non si può sentire, vuole dire che in Italia la politica non è presa seriamente e fa pensare, eppure sono una delle poche a dirlo, io non ho mai sentito Renzi dirlo”. Così a Circomassimo su Radio Capital la presidente della Camera Laura Boldrini. “Fare previsioni mi sembra azzardato. A me sembra che il Pd e Forza Italia diano prova di non sfiorarsi troppo anche nel dibattito pubblico e questo ai maligni fa pensare che forse c’e’ una alleanza ma sono speculazioni che è improprio fare, la legge elettorale è molto complicata, il fatto che il 40% non ha ancora deciso chi votare, come si fa a pensare agli schemi futuri? Non mi azzardo. Un po’ di sospetto, certo, c’è, mi sembra di vedere prove tecniche: quando le alleate, Bonino e Lorenzin, dicono che ci potrebbero essere le larghe intese.. non credo che parlino a titolo personale”.