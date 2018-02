(ANSA) – MADRID, 23 FEB – Al termine dell’interrogatorio cui è stato sottoposto questa mattina a Madrid l’ex-capo della polizia catalana Josep Luis Trapero imputato per presunta ‘sedizione’, è stato lasciato in libertà senza cauzione dal giudice della Audiencia Nacional spagnola Carmen Lamela. Trapero è accusato fra l’altro di non avere impedito lo svolgimento del referendum di indipendenza del 1 ottobre scorso, dichiarato ‘illegale’ da Madrid. I Mossos catalani non hanno partecipato alle violente cariche della polizia spagnola contro gli elettori ai seggi, che avevano fatto circa mille feriti e contusi fra i civili. Trapero è stato dimesso dall’incarico dopo la proclamazione della ‘repubblica’, quando il governo di Madrid ha decapitato le istituzioni catalane e preso il controllo della regione ribelle.