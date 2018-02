(ANSA) – MILANO, 23 FEB – Il gip di Milano Laura Marchiondelli ha disposto l’imputazione coatta per un medico e un’ostetrica dalla clinica ‘San Pio X’ di Milano accusati di omicidio colposo e aborto colposo in relazione al caso di una donna 40enne incinta all’ottavo mese morta, insieme con il feto che portava in grembo, nove ore dopo essere stata dimessa dalla struttura, dove si era recata per dolori addominali il 17 ottobre del 2015. La Procura di Milano per i due indagati aveva chiesto l’archiviazione, ma ora entro 10 giorni dovrà formulare la richiesta di processo. Per altri tre medici il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione. Nell’ordinare l’imputazione per gli altri due, invece, il gip spiega che le dimissioni della donna furono “improvvide”, perché la paziente doveva essere quantomeno trattenuta “in osservazione”. Dall’indagine era emersa anche la “sparizione” di un’ecografia per la quale è stato anche aperto un fascicolo di indagine ‘parallelo’, senza però che sia stato individuato l’autore.