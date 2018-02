(ANSA) – MODENA, 23 FEB – Un minorenne afghano, probabilmente 17enne, è stato trovato dentro a un tir arrivato ieri dalla Serbia in provincia di Modena, a Finale Emilia. L’allarme è stato dato dall’autotrasportatore, che una volta davanti all’azienda per la consegna della merce, ha sentito dei rumori dall’interno del rimorchio. Dentro effettivamente c’era il minore, con sintomi di assideramento. Sono intervenuti i carabinieri e il ragazzo è stato rifocillato e affidato ai servizi sociali. Si sarebbe introdotto di nascosto dentro al tir proprio in Serbia, la notte precedente. A metà gennaio un episodio molto simile, ancora nel Modenese, quando un altro 17enne, sempre afgano, è stato salvato dalla Polizia di Stato mentre vagava a piedi sulla A22, all’altezza di Campogalliano: il giovane aveva riferito di aver raggiunto l’Italia viaggiando aggrappato ad un tir partito da Patrasso, in Grecia. (ANSA).