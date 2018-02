(ANSA) – GENOVA, 23 FEB – La protezione civile regionale ha diffuso l’allerta meteo per neve arancione dalle 18 di oggi alle 12 di domani in valle Stura e nell’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Allerta gialla all’interno dell’imperiese dalla mezzanotte di oggi fino alle 12 di domani, dall’interno nella zona da Spotorno a Camogli incluse la val Polcevera e l’alta val Bisagno dalle 18 di oggi alle 18 di domani. Allerta sempre gialla nell’entroterra del savonese dalle 12 alle 18 di domani e in val Scrivia, val D’Aveto e val Trebbia dalle 18 alla mezzanotte di oggi. Le temperature sono rimaste molto basse soprattutto nelle stazioni in quota. Si sono registrati -7.7 gradi a Poggio Fearza (Imperia), -5.3 a Monte Settepani (Savona), -4.2 a Casoni di Suvero (La Spezia), -3.7 a Colle Belenda (Imperia), -3.6 a Barbagelata (Genova), -3.5 a Diga di Giacopiane (Genova), -3.4 a Taglieto (La Spezia), -3.0 a Sella di Gouta (Imperia) e Santo Stefano d’Aveto (Genova). Domani, soprattutto in costa, si potrà assistere a un temporaneo rialzo delle temperature, in vista di domenica quando ci sarà un vero e proprio crollo delle temperature, che dalla notte fra domenica e lunedì e nei giorni successivi scenderanno abbondantemente sotto lo zero nelle zone interne della regione, con valori negativi anche in costa. (ANSA).