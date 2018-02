(ANSA) ROMA 23 FEB – “Rifarei anche io il Nazareno, era un accordo di collaborazione. Ma l’accordo è saltato dopo che Renzi ha cambiato idea 17 volte, e poi quando ci siamo trovato alla presidenza della Repubblica un candidato che non era quello stabilito. A quel punto abbiamo capito che non si poteva andare avanti con chi non mantiene accordi”. Lo afferma Silvio Berlusconi a rai news 24 a chi gli chiede se anche lui rifarebbe il Nazareno come ha detto Renzi. L’ex premier conferma poi che il nome che aveva in mente per il Colle “era quello di Giuliano Amato”. Quanto a Mattarella, Berlusconi aggiunge: “Abbiamo rispetto per lui è equidistante da tutti ed ha senso di responsabilità”.