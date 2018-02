CARACAS – Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, aseguró que la oposición venezolana no participará en las elecciones por no tener un liderazgo.

Las declaraciones las realizo en el programa A Tiempo de la cadena radial Unión Radio donde comentó que los líderes opositores han cometido graves errores que los han hecho perder seguidores.

“Todo el cronograma electoral está montando, el problema no es logístico, es político. La mayoría de los actores de oposición tiene poco nivel de autonomía y muchos conflictos internos. Hay dos variantes claves, una es el conflicto interno de la oposición de unidad y coherencia y hace que muchas personas no voten por ello, ellos lo saben,” afirmó Rodríguez.

“Ellos lo saben, tiene que ver con el conjunto de errores, con la falta de coherencia desde que ganaron la Asamblea Nacional que ha hecho que un sector no se sienta representado. Ellos saben que están en una antesala de su propia derrota. No comprendes como en una circunstancia como la que tienen los opositores no capitalicen eso,” añadió el ex diputado a la Asamblea Nacional (AN), por el estado Bolívar.

El gobernador, además aseveró que bajo su opinión “la oposición no tiene autonomía desde su propia soberanía, sus decisiones dependen de la decisión de actores internacionales, ese es problema de fondo”.

El dirigente político y abogado hizo referencia a los diálogos entre el Gobierno y la oposición asegurando que el Ejecutivo Nacional cumplió con las garantías acordadas. Como por ejemplo, la apertura de los centros electorales en el exterior, el registro electoral y las auditorias.

“El problema de fondo es que la oposición no tiene ni la unidad, ni la coherencia, no tiene ni un grado de autonomía,” concluyó.