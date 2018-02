CARACAS – Oggi, alle 19:00, sul campo dello stadio Monumental di Maturín andrà in scena il match clou della quinta giornata della Primera División. Entrambe le formazioni sono favorite alla vittoria finale, ma al momento i pronostici sono rimasti sulla carta e non sul campo.

I campioni in carica in quattro gare disputate hanno un bilancio di: una vittoria, 4-0 all’esordio contro l’Estudiantes de Caracas e tre sconfitte. I ko sono arrivati in maniera consecutiva contro: Atlético Venezuela (1-0 in trasferta), Zamora (1-2 a Maturín) e Zulia (2-1 a Maracaibo).

Mentre il Deportivo Táchira dell’italo-venezuelano Francesco Stifano a causa degli impegni in Coppa Libertadores ha disputato soltanto due gare ottenendo altrettanti pareggi. I due incontri disputati dai gialloneri sono andati in scena sul campo dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal. il Táchira fino ad ora ha affrontato Zulia (1-1) e Deportivo Táchira (0-0).

“Sfortunatamente non siamo tanto precisi in area ed abbiamo lavorato per migliorare. Durante gli allenamenti abbiamo dedicato molto tempo sulle palle inattive per sfruttare al meglio le punizioni ed i calci d’angolo”.

Dall’arrivo del mister di origine campana la formazione andina ha disputato 9 gare in Primera División ed ha un bilancio di 7 pareggi e 2 sconfitte.

I precedenti tra Monagas e Deportivo Táchira sono 34 con un bilancio di 7 vittorie per gli orientali e 16 per gli andini. Il segno ‘X’ è stato il risultato in 11 occasioni.

L’ultimo confronto tra queste due formazioni risale al 10 settembre del 2017, allora si sfidarono a San Cristóbal e ad avere la meglio é stata la formazione ospite: vittoria per 1-2. Mentre l’ultima volta che si sono confrontati a Maturín la gara é finita 1-1.

La quinta giornata é iniziata con la gara Carabobo-Zulia disputata ieri será a Valencia. I padroni di casa si sono imposti per 3-2 grazie alla doppietta del colombiano Tommy Tobar (18’ e 77’) e Maurice Cova (65’). Mentre i gol neroazzurri portano la firma di Grenddy Perozo (24’) e Frank Feltscher (90+3’). Era dal 1997 che il Carabobo non iniziava la stagione con tre vittorie consecutive.

Il match Caracas-Academia Puerto Cabello é stato rinviato a causa degli impegni internazionali della formazione capitolina.

Le gare Atlético Venezuela-Aragua ed Estudiantes de Caracas-Zamora entrambe in programma domani rispettivamente alle 11:00 e alla 17:00 sul campo del Brigido Iriarte si disputeranno a porte chiuse. La notizia é stata resa nota oggi da entrambe le società e motivata dagli incidente che sono avvenuti la scorsa settimana nel confronto Atlético Venezuela-Estidiantes de Caracas.

Completeranno il programma della quinta giornata: Portuguesa-Metropolitanos (stadio José Antonio Páez, domani alle 19:00), Estudiantes de Mérida-Mineros (domenica sul neutro del Rafael Calles Pinto di Guanare alle 17:00) e Trujillanos-Deportivo Anzoátegui (domeni a Valera alle 16).

(Fioravante De Simone)