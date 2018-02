(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Il Campionato Mondiale per la Pace Wbc va a Emiliano Marsili, che si è imposto ai punti sul messicano Victor Betancourt all’inizio della settima ripresa dopo sospensione per intervento medico per un taglio subito dall’italiano al sopracciglio. È l’esito del main-event organizzato dall’Opi 82 in collaborazione con la Federazione pugilistica italiana e andato in scena al Palazzetto dello Sport di Roma. Boxe e Solidarietà, perché l’iniziativa è nata per sostenere le popolazioni colpite dal sisma in Italia e in Messico e i fondi raccolti saranno devoluti al progetto ‘Fighting for the Peace’ creato dalla Scholas Foundation e dal programma BoxVal del World Boxing Council. “Mi spiace abbiano interrotto prima, era un bel match e volevo continuare. Ho mantenuto la lucidità per fare tutto, ma è stato difficile, la preoccupazione c’era per il taglio”, ha spiegato a Fox Sports Marsili.