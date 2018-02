(ANSA) – TORINO, 24 FEB – “Dybala l’ho provato prima punta, ma devo gestirlo al meglio, abbiamo quattro partite e lui non può giocarle tutte”. Massimiliamo Allegri fa il punto sul ritorno di Paulo Dybala, rientrato per una manciata di minuti nel derby con il Torino e pronto a riprendersi una maglia da titolare con l’Atalanta: “Domani e mercoledì l’Atalanta, sabato la Lazio e mercoledì prossimo il Tottenham. Impensabile che dopo 45 giorni di stop possa giocare 90′ in tutte le partite. Devo fargli trovare con il minutaggio la condizione ottimale, abbiamo bisogno di tutti e soprattutto di Dybala”.