(ANSA) – MILANO, 24 FEB – “Circolano nei corridoi frasi che non mi piacciono, posso solamente chiarire che voti per fare governi con gente che si è fatta eleggere nella barricata opposta alla nostra non ci saranno. Emma Bonino è tutto quello che io combatto”. Lo ha ribadito Giorgia Meloni a margine della manifestazione di Fdi in via Padova, a Milano. “Chiedo a Berlusconi la garanzia di avere il nome del suo candidato premier alla Presidenza del Consiglio prima che si voti”.