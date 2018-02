(ANSA) – UDINE, 24 FEB – “Non manca la voglia di far bene e portare via punti. È nelle nostre corde, pur avendo di fronte una squadra ben attrezzata”. Lo ha affermato il tecnico dell’Udinese Massimo Oddo nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Sampdoria, una squadra che “ha buonissimi valori tecnici, stanno facendo un ottimo campionato, lavora da due anni con lo stesso allenatore e gli stessi concetti e quello fa la differenza”. Per affrontarla, Oddo ha lasciato intendere che proseguirà sulla linea del 3-5-2 a prescindere dalle assenze di Lasagna, infortunato, e Perica, squalificato, che lo hanno indotto a inserire nella lista dei convocati il primavera Djoulou, che indosserà la maglia numero 68. E anche dall’assenza di Behrami. “Dispiace quando manca qualcuno ma bisogna metterlo in preventivo; giocherà un altro ragazzo che avrà voglia di dimostrare e dare tutto quello che ha. Non è una questione di modulo”.