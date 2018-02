(ANSAmed) – TUNISI, 24 FEB – Il Tribunale di Tunisi ha condannato ieri in primo grado a 30 anni di reclusione il terrorista tunisino Moez Fezzani, noto come Abu Nassim, considerato tra i reclutatori dell’Isis in Italia ed estradato dalle autorità del Sudan in Tunisia il 23 dicembre 2016. Lo rendono noto i media locali aggiungendo che oltre a Fezzani è stato condannato a 10 anni di carcere anche il terrorista in lista nera Usa, Ounes Fekih (legato all’Aqmi), detenuto in Tunisia, dopo la sua estradizione dal Niger nel febbraio 2017. I magistrati tunisini hanno accusato Fezzani di essere coinvolto negli attentati del museo del Bardo e di Sousse del 2015 e di un tentato attentato kamikaze al mausoleo di Habib Bourguiba a Monastir nell’ottobre 2013. Tra i capi di imputazione ascritti a Fekik quello di essere coinvolto nell’organizzazione dell’attentato al museo del Bardo. Condanna a 20 anni anche per un altro terrorista, Sabri Nasri Ben Abdallah, implicato in due attacchi kamikaze a Sousse e Monastir il 30 giugno 2013.