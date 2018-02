(ANSA) – NEW YORK, 24 FEB – Donald Trump ribadisce: e’ necessario armare gli insegnanti, che devono essere ”esperti delle armi e ricevere un addestramento annuale. Dovrebbero riceve un bonus annuale”. Lo twitta il presidente americano, aumentando la pressione sul Congresso, chiamato da piu’ parti ad agire. Con insegnanti armati non ci sarebbero ”piu’ sparatorie, sarebbero un deterrente forte e non costoso”.