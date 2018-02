(ANSA) – ROMA, 24 FEB – “Il Genoa, per fare risultato, deve sempre essere attento, motivato, intenso e determinato. Quando questo non accade, si rischia di perdere. Forse oggi non meritavamo di perdere, ma è anche vero che non abbiamo dato il massimo. Dopo l’1-0 subito abbiamo avuto diverse palle-gol, ma non le abbiamo sfruttate”. E’ il commento di Davide Ballardini, allenatore del Genoa dopo la sconfitta di Bologna, a Premium sport. (ANSA).