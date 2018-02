(ANSA) – ROMA, 25 FEB – “Non è il tempo delle ripicche. E’ vero che governare è molto difficile, che fuori fa freddo. Ma non è un buon motivo per rifugiarsi sotto le coperte. Tutti vogliamo migliorare il mondo e non si fa rivedendo il libro dei propri ricordi”. Lo afferma il premier, Paolo Gentiloni intervenendo a Roma a un incontro elettorale del Pd insieme a Walter Veltroni.