(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Federica Brignone, fresca del bronzo olimpico in gigante, è tornata in Italia. Seppur stanca per il lungo viaggio, ma col solito sorriso che la contraddistingue, l’azzurra ha ringraziato tutti per il sostegno avuto e, in particolare, “il presidente Roda per la fiducia e le belle parole nei miei confronti dette oggi in Conferenza Stampa di fine Olimpiadi, dicendo che a livello tecnico sono tra le migliori al mondo e che la mia medaglia era tra quelle che si aspettava di più. Ringrazio il Coni e il presidente Malagò – ha aggiunto Federica – per il supporto che ha dato a tutti noi atleti prima e durante queste olimpiadi. Sono orgogliosa della mia medaglia che ha contribuito assieme a quella di Sofia al successo di tutte noi ragazze dello sci alpino femminile”.