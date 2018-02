(ANSA) – FIRENZE, 25 FEB – In diversi comuni della Toscana le scuole domani, lunedì 26 febbraio, resteranno chiuse a causa della neve e del ghiaccio. Stop alle lezioni nei comuni di Gavorrano, Roccastrada e Monterotondo Marittimo. Studenti a casa anche in otto dei dieci Comuni della Valdichiana senese a causa del rischio ghiaccio previsto per questa notte. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche nell’Aretino a Cortona, Badia Tedalda, Poppi e Castiglion Fiorentino (Arezzo). Gli istituti resteranno chiusi a Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. I Comuni di Cetona e San Casciano dei Bagni “si sono riservati di decidere in serata” si legge in una nota dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Banchi vuoti anche a Volterra (Pisa) e in Val di Cecina (Pisa). Scuole aperte, invece, a Siena, dove saranno chiuse al traffico in via precauzionale alcune strade, come annunciato su facebook dal sindaco Bruno Valentini. “In piazza del Campo verrà limitato l’accesso alla parte più sdrucciolevole”, scrive il primo cittadino. A Cortona (Arezzo) il sindaco Francesca Basanieri ha provveduto con ordinanza alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. La decisione in considerazione delle condizioni meteo che attualmente vedono il territorio interessato da nevicate e con le temperature che caleranno in maniera vistosa nella notte sono previste forti gelate che si protrarranno anche nella giornata. I mezzi comunali e della protezione civile stanno operando da ore per poter limitare i disagi.(ANSA).