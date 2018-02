(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Una forte esplosione a Leicester (Inghilterra centrale) ha semidistrutto uno stabile di due piani che ospitava al livello della strada un minimarket e ai piani superiori alcuni appartamenti. Lo riferiscono i media britannici. Escluso il terrorismo. Il servizio ambulanze cittadino dà notizia di quattro feriti soccorsi e ricoverati in ospedale in condizioni serie, mentre non si esclude che altre persone possano essere coinvolte. L’incidente è avvenuto fra Carlisle Street e Hinckley Road, in un’area molto frequentata della città. Ed è stato seguito da un incendio, poi circoscritto. L’esplosione è stata sentita nella case anche a 500 metri di distanza. “Non vi sono indicazioni” di alcun legame con il terrorismo, secondo quanto riferiscono fonti della polizia del Leicestershire citate SkyNews.