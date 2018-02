(ANSA) – FIRENZE, 26 FEB – “Ora non dico se Balotelli viene o no. Lo seguo come tutti, e nessuna porta è chiusa”: cosi’ Luigi Di Biagio, ct della nazionale per le due amichevoli di marzo contro Inghilterra e Argentina, parla del possibile ritorno in azzurro dell’attaccante del Nizza, da Coverciano dove parte lo stage di giovani azzurri.