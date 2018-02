(ANSA) – CAGLIARI, 26 FEB – L’ondata di gelo siberiano sta mostrando i suoi effetti anche in Sardegna, dove tuttavia il crollo delle temperature è più contenuto rispetto al nord Italia grazie alla presenza dell’alta pressione atlantica. Lo confermano i dati dell’Arpas e di 3Bmeteo: 0 gradi a Nuoro e Tempio Pausania, 1 a Sassari, 2 a Olbia, 3 a Oristano, 4 a Cagliari. Sottozero, invece, nelle zone interne dell’Isola, con un picco di -4. Tra stanotte e domani arriverà anche la neve a quote collinari, in particolare in Gallura, dove già oggi è stata decisa la chiusura di alcune scuole a causa dell’allerta della Protezione civile regionale. Traffico regolare sulle principali strade dell’isola con mezzi dell’Anas all’opera sulla statale 131 nelle province di Nuoro e Sassari, soprattutto nel tratta dell’altopiano di Campeda. Su questi tratti c’è l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali.