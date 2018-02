(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Scappa il Napoli approfittando del rinvio di Juve-Atalanta. Loi straripante 5-0 a Cagliari nel posticipo della 26/a giornata, prevedibile ma non garantito, porta gli azzurri a +4 sui campioni e dà loro un’ulteriore carica di fiducia che può essere importante nel lungo duello per il titolo. Un po’ in difficoltà in avvio sulle folate di Han e Pavoletti, il Napoli ha colpito con Callejon e Martens al 29′ e al 42′, sfiorando nel recupero il 3-0 con Insigne. Partita chiusa ma risultato ancora aperto e Hamsik lo ritocca concludendo in rete un bel contropiede al 16′ st prima del rigore di Insigne al 27′ e della punizione di Mario Rui allo scadere. Sono dieci le vittorie di fila dei ragazzi di Sarri, un record per il Napoli in una stessa stagione. Il Cagliari resta a 25 punti, a sole cinque lunghezze dalla zona retrocessione.