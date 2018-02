(ANSA) – ROMA, 26 FEB – “Abbiamo fatto una grande prestazione, ottenendo un risultato importante. Dobbiamo pensare a noi stessi: siamo davanti e vogliamo continuare a vincere per rimanere in alto fino alla fine”. Lo ha detto l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne dopo la vittoria a Cagliari. “Abbiamo dimostrato di avere un grande carattere e un grande cuore: giochiamo ogni partita come se fosse una finale, non ci preoccupiamo della pressione che possono sentire gli altri”, ha detto ancora l’azzurro, al primo gol nel 2018. “Io leader? Il mister dal primo giorno mi ha dato fiducia e sono felice di poterlo ripagare con le mie prestazioni e, quando posso, con i gol”, ha concluso Insigne.