(ANSA) – CAGLIARI, 26 FEB – Maurizio Sarri è soddisfatto, il Napoli vola a più quattro. “Non cambia niente – ha detto – la Juve è forte anche mentalmente. Avevo paura che ci mancasse lo stimolo per la prestazione visto che eravamo abituati a vedere i bianconeri giocare prima di noi”. “Il punteggio finale fa sembrare che tutto si stato semplice. Ma sino al 2-0 non è stato facile – ha confessato ancora -, siamo riusciti però a portare la partita sul piano del palleggio a noi più congeniale”. Allan? “È in un percorso di crescita da tre anni – ha detto – sta diventando un giocatore sempre più importante”.