(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Due giornate di stop per Domenico Berardi del Sassuolo e Adam Marusic della Lazio, una per altri cinque giocatori sono state disposte dal Giudice sportivo di Serie A, in relazione alle partite della 26/a giornata di campionato. In particolare, l’attaccante neroverde paga “il grave fallo di gioco”, commesso domenica nei confronti del laziale Radu, mentre il difensore biancoceleste è stato punito per “condotta gravemente antisportiva per avere colpito con una gomitata al volto”, Rogerio, del Sassuolo. Gli altri squalificati, tutti per una giornata, sono Nicolas Viola (Benevento), unico espulso, Burdisso (Torino), Stryger Larsen (Udinese), Schiattarella (Spal) e Romulo (Verona). Quanto alle società è stata inflitta un’ammenda di 10 mila euro alla Roma, “per avere i suoi sostenitori lanciato nel recinto di gioco due petardi che esplodevano in prossimità di alcune persone”.