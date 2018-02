(ANSAmed) – TEL AVIV, 27 FEB – “Spero che la situazione si sblocchi, ma non so dire quando il Santo Sepolcro riaprirà”. Lo ha detto all’ANSA il Custode di Terra Santa padre Francesco Patton commentando la protesta in corso delle Chiese cristiane contro le tasse annunciate dal comune della città e una proposta di legge alla Knesset. “Siamo in attesa di qualche segnale dal municipio di Gerusalemme” ha aggiunto Patton dicendosi “dispiaciuto per il disagio causato ai pellegrini”. “La nostra azione – ha spiegato – è una extrema ratio”. (ANSAmed).