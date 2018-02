(ANSA) – ANCONA, 27 FEB – I poliziotti delle Volanti di Ancona hanno soccorso una giovane mamma rimasta bloccata dalle neve in auto con la sua bimba di sei giorni. Erano dirette al Salesi per dei controlli, ma la macchina si è intraversata sulla rampa di accesso alla strada principale nel quartiere di Pietralacroce e la donna ha chiamato il 113. Sotto una fitta nevicata, gli agenti hanno utilizzato per il soccorso un fuoristrada particolarmente attrezzato e, con il verricello, hanno tirato fuori dai guai mamma e figlia, accompagnandole all’ospedale pediatrico. Sempre nell’ambito dell’attività svolta durante le nevicate, i poliziotti hanno recuperato un telefono cellulare, un navigatore satellitare e occhiali da vista graduati, rubati da un’auto lasciata in via Angelini a causa delle neve. Li aveva un uomo che si aggirava a piedi nelle prime ore di oggi. “Faccio un’escursione sulla neve” ha detto agli agenti. Che non gli hanno credudo e hanno trovato il maltolto nel suoi zaino.