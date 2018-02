CARACAS – Il 2 luglio 2017, Anthony Blondell con il suo tiro da quasi 30 metri ha trafitto Fariñez. Quel gol serví al Monagas per vincere il suo primo trofeo: il Torneo Apertura e a sua volta otteneva per la prima volta l’accesso alla fase a gironi della Coppa Libertadores. Oggi la formazione orientale diventerà la 27esima squadra che rappresenterà il Venezuela nella massima competizione sudamericana per club.

Stasera, i guerreros de Guarapihe inizieranno a scrivere la loro storia nella massima competizione per club del Sudamerica. Per l’esordio nella fase a gironi ci sarà il Cerro Porteño. Oltre alla formazione paraguaiana i venezuelani sfideranno: Gremio di Porto Alegre (Brasile) e Defensor Sporting (Uruguay).

Il Monagas, orfano del suo bomber Anthony Blondell, cercherà ritrovare la strada della vittoria. La formazione allenata da Johnny Ferreira ha esordito in Primera División con una netta vittoria 4-0 contro l’Estudiantes de Caracas. Poi gli ingranaggi si sono bloccati portando a casa tre ko (1-0 con l’Atlético Venezuela, 1-2 con lo Zamora e 2-1 con lo Zulia) ed un pari 2-2 nell’ultimo turno di campionato contro il Táchira.

Per cerchare di dare un svolta alla stagione ed iniziare a scrivere nel migliore dei modi la storia in Coppa Libertadores il mister Johnny Ferreira si affiderà a Luis ‘Cariaco’ González, Yanoswky Reyes e l’ex Caracas Jhonder Cádiz (arrivato in prestito dai portoghesi del’AD San Joanense).

Il Cerro Porteño ha vinto il titolo di campione del Torneo Clausura paraguaiano dopo tre anni di astinenza. Gli Azulgrana hanno stravinto il campionato guaraní, anche se per alzare al cielo il trofeo hanno sofferto un po’ nella finale scudetto. El Ciclón de Barrio Obrero ha un mix di giocatori giovani e veterani che sanno colpire al momento opportuno.

Probabili Formazioni

Monagas: Alain Baroja; Samuel Barberi, Joaquín Lencinas, Lucas Trejo, Óscar González; Dager Palacios, Carlos Suárez, Vicente Rodríguez, Yanoswky Reyes; Luis González y Rubén Rojas.

Cerro Porteño: Anthony Silva; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Ignacio Pallas, Santiago Arzamendia; Alan Rodríguez, Rodrigo Rojas, Juan Aguilar, Oscar Ruiz; Alfio Oviedo y Diego Churín.

(di Fioravante De Simone)