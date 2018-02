(ANSA) – PERUGIA, 28 FEB – Notte di gelo su tutta l’Umbria. A Cascia la minima registrata è stata di -18,3 gradi, facendo così della città di Santa Rita la più fredda della regione. A Forca Canapine si sono toccati i -15 e, stando al centro funzionale della Protezione civile, da dove provengono i valori, questo dato può essere anche attribuito a Castelluccio di Norcia, dove da tempo non è più in funzione la stazione di rilevamento. Restando nelle zone terremotate, a Norcia il termometro è sceso a -15,3, lo stesso a Monteleone di Spoleto. Ma il ghiaccio si è fatto sentire anche lontano dall’Appennino umbro-marchigiano. Nei due capoluoghi di regione le temperature sono scese a -7,7 a Perugia e -5,9 a Terni. A Foligno e Spoleto -10,3, a Umbertide e Gubbio -11,5. Risalendo in montagna si sono registrati -14,5 a Sellano e -12 sul Monte Cucco. In provincia di Terni la zona più fredda è stata quella di Calvi dell’Umbria con -11,8, ad Amelia e Narni temperature intorno ai -9,8. Ad Orvieto si è scesi a -8.