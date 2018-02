(ANSA) – BOLOGNA 28 FEB – Hanno fra i 15 e i 20 anni, consumatori abituali di ‘erba’ e hascisc che si sono improvvisati anche venditori, spesso per pagare i debiti della stessa droga fumata con gli amici nei parchi o in piazza. E’ il giro di ‘baby’ spacciatori scoperto dai carabinieri della compagnia di San Lazzaro, alle porte di Bologna, che al termine dell’indagine ‘Il mago di Oz’ hanno arrestato due 17enni e un 20enne. Sono otto gli indagati (quattro maggiorenni e quattro minorenni) nella doppia indagine coordinata dai Pm Silvia Marzocchi e Maria Gabriella Tavano, rispettivamente della Procura per i Minori e della Procura ordinaria. Uno dei 17enni è stato raggiunto da un provvedimento di custodia e chiuso nell’istituto penale minorile del Pratello, gli altri due sono stati arrestati in flagranza per il possesso di droga (circa un etto di marijuana e alcuni grammi di hascisc) trovata nelle otto perquisizioni scattate all’alba di ieri, fra San Lazzaro, Ozzano Emilia e la periferia di Bologna (zone Mazzini e San Ruffillo).(ANSA).