(ANSA) – ROMA, 28 FEB – “Capisco il malcontento degli italiani verso questa politica, anzi lo condivido, ma chiedo il voto proprio per voltare pagina e cambiare l’Italia”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un’intervista a Panorama in edicola il 1 marzo. “Sono sopravvissuto – prosegue – a una caccia all’uomo senza precedenti ma sono ancora qui perché tanta gente mi da fiducia e perché voglio bene al mio Paese”.