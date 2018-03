ROMA. – Un intero fine settimana per scoprire tutti i segreti della complessa Cerimonia del tè, dimostrazioni e laboratori per introdurre ai significati della fascinosa arte dell’Ikebana, conferenze sull’architettura di epoca Edo, corsi di Manga, persino un laboratorio per insegnare a grandi e piccini a fare la ‘carta di riso’.

Non solo la grande, splendida mostra, che si apre alle Scuderie del Quirinale: in omaggio al Giappone e alla sua grande cultura, un fitto calendario di eventi – realizzato in collaborazione con l’Istituto giapponese di cultura – aiuterà gli italiani ad approfondire le tradizioni culturali e artistiche che fanno da sfondo alle immagini del Mondo Fluttuante, fino ad arrivare alle contemporanee forme di grafica e illustrazione che nell’ukiyoe trovano le proprie radici.

Un programma eterogeneo declinato un po’ per tutte le età e le inclinazioni, che alle conferenze più colte, sull’architettura appunto (il 16 marzo) o sulla essenza artistica di Hiroshige (il 13 marzo con la curatrice Rossella Menegazzo) affianca laboratori curiosi, come quello per cimentarsi nella realizzazione artigianale della carta di riso (il 17 marzo e il 14 aprile) e per scoprire anche nella pratica i segreti dei manga (il 23 marzo, il 6 aprile, l’11 maggio).

E ancora, un incontro con il saké, la bevanda millenaria ottenuta dalla fermentazione del riso (8 e 15 giugno), un laboratorio di calligrafia – che in Giappone è considerata una vera e propria forma di arte – (7 aprile e 15 maggio). Fino ai segreti dell’eleganza giapponese con l’esperta Mamiko Ikeda che nelle sale delle Scuderie (il 12 e 13 maggio) illustrerà ai visitatori la possibilità di assistere dal vivo alla cerimonia della vestizione del kimono, illustrandone la storia, la complessità e l’eleganza dal fascino tutto orientale. Tutte le informazioni sul sito online delle Scuderie.