(ANSA) – ROMA, 28 FEB – L’Atletico Madrid cala il poker in casa contro il Leganes, nella 26/a della Liga. La parte del leone l’ha fatta Antoine Griezmann, autore di tutte le reti dei ‘colchoneros’: il francese ha battuto il portiere Cuellar al 26′ e al 35′ del primo tempo, all’11’ e al 22′ della ripresa. Atletico a -7 dal Barcellona capolista, che sarà in campo domani nelle Canarie per affrontare il Las Palmas e sfruttare l’occasione riportarsi a +10. All’Eibar è invece bastato l’1-0 firmato da Kike al 16′ del primo tempo per avere ragione del Villarreal, scavalcato in classifica dal Siviglia (41 contro 40 punti), che adesso è quinto.