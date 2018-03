(ANSA) – LONDRA, 1 MAR – Il principe William, secondo nella linea di successione al trono britannico, compirà in estate una visita “in Israele, Giordania e nei Territori Palestinesi occupati”. Lo si legge in un tweet di Kensington Palace, con l’espressione “Occupied Palestinian Territories” scritta a tutte lettere. Il profilo Twitter dei duchi di Cambridge fa sapere che la visita si svolge in seguito a “una richiesta del governo di Sua Maestà accolta dalle autorità israeliane, giordane e palestinesi”. Si tratta della prima visita ufficiale reale in assoluto in Israele e nei Territori Palestinesi e dal primo viaggio di un Windsor nello Stato ebraico da quando il principe Carlo, padre di William ed erede al trono, partecipò oltre 20 anni fa ai funerali di Yitzhak Rabin, premier laburista assassinato da un estremista ebreo di destra.