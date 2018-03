(ANSA) – BARI, 1 MAR – “Abbiamo fatto da poco le primarie, mi rendo conto che la verifica nel Pd il segretario l’ha passata e anche con grande successo, ha vinto col 70%. Quindi io non credo che la leadership del Pd possa essere messa in discussione da una questione numerica”. Così il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, Michele Emiliano, ha risposto all’Ansa che gli chiedeva in conferenza stampa se in caso di disfatta del Pd alle prossime politiche, il segretario Matteo Renzi debba fare un passo indietro.