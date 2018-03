(ANSA) – ROMA, 1 MAR – Nessuna pausa per pranzo nell’ultima giornata dei test pre-campionato della Formula 1 sul circuito di Montmelò. I team cercano di recuperare almeno in parte tutto il lavoro che non hanno potuto svolgere soprattutto ieri a causa del maltempo, approfittando anche di un pallido sole riapparso dopo giornate da inverno continentale. Il miglior tempo prima delle 13 è stato fatto segnare da Valtteri Bottas con la Mercedes ma nel corso del pomeriggio e con il migliorare delle condizioni della pista si cercherà di avvicinare i risultati ottenuti martedì, quando Sebastian Vettel scese sotto il muro dell’1:20.00.