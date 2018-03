(ANSA) – ROMA, 1 MAR – Al via sul circuito di Losail gli ultimi tre giorni di test precampionato della MotoGp, in pista per la prima gara della stagione il 18 marzo che si svolgerà sullo stesso circuito. Se i test della F1 a Barcellona sono stato disturbati dal freddo e dalla neve, in Qatar l’inizio delle prove è stato tardato dal caldo – la gara si svolgerà di sera, con altre temperature – e dalla presenza in pista di sabbia portata dal vento. Tra i primi a scendere in pista Andrea Dovizioso, che ha cominciato bene con la sua Ducati, segnando il miglior tempo provvisorio con 1:56.075. Ci sarà tempo fino alle 19 italiane, le 22 in Qatar, per cercare di batterlo.