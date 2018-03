(ANSA) – ROMA, 1 MAR – “Neymar ha riportato una frattura al quinto metatarso, non è un’infrazione ma una frattura importante in un osso del piede (destro n.d.r.). L’operazione la faremo sabato mattina a Belo Horizonte, ma la fase di recupero comporta dai due mesi e mezzo ai tre”. Lo ha detto il medico della nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, all’arrivo in Brasile con il calciatore del Paris SG infortunatosi nello scorso fine settimana contro il Marsiglia. Secondo il dottore, l’infortunio è più grave del previsto, e ci vorrà anche più tempo per recuperare. Per Neymar potrebbe quindi essere già finita la stagione di club con il Psg, visto che la Ligue 1 finisce il 19 maggio. Per i Mondiali non dovrebbero esserci problemi, visto che la Selecao esordirà il 17 giugno. “Neymar è triste, ma capisce che non c’era alternativa – dice ancora Lasmar -. Farà di tutto per stare bene nel più breve tempo possibile e anche da parte nostra faremo il possibile”.