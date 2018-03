NEW YORK.- Negli Stati Uniti una donna incinta su 14 che ha partorito nel 2016 ha continuato a fumare anche durante la gravidanza. Lo rivela uno studio del Cdc, Centers for Disease Control and Prevention, agenzia governativa che si occupa della salute pubblica, che indica come Secondo i numeri, la percentuale delle donne incinta che non ha rinunciato alla sigaretta e’ del 7,2% a livello nazionale, ma le cifre variano da Stato a Stato.

La maglia nera spetta al West Virginia dove oltre il 25% delle donne ha continuato a fumare per tutta la gravidanza, in California invece meno del 2% ha fumato durante la gravidanza. Secondo gli esperti, il fumo in gravidanza rappresenta un rischio sia per la madre che per il bambino e può causare difetti di nascita. Può inoltre portare ad un parto prematuro.