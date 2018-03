(ANSA) – ROMA, 2 MAR – “Ben vengano i grandi eventi, eppure considero inappropriate le fughe in avanti degli ultimi giorni: l’eventuale candidatura dell’Italia ad ospitare #Euro2028 la deciderà il prossimo Consiglio Federale chiedendo il necessario e fondamentale appoggio al nuovo Governo”. Cosimo Sibilia, presidente della Lega Dilettanti, interviene con un tweet sulla ipotesi di candidatura italiana per gli Europei 2028 lanciata dal dg Figc Michele Uva. “Eventi di questa portata fanno parte di una strategia di interesse nazionale – scrive Sibilia -. Il calcio ha idee, energie e capacità per rilanciarsi anche grazie all’organizzazione di manifestazioni internazionali, come peraltro già avverrà con l’Europeo Under 21 del 2019 e le 4 gare dell’Europeo itinerante del 2020”.