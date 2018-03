(ANSA) – NEW DELHI, 2 MAR – Milioni di persone, soprattutto nel centro-nord del Paese, si sono abbandonate oggi ai gioiosi festeggiamenti di Holi, la festa indù dell’amore che saluta la fine dell’inverno e l’inizio della primavera con un arcobaleno di colori con cui la gente cosparge il corpo proprio e quello delle persone e degli animali che incontra nelle strade. Con tutte le principali attività pubbliche e commerciali sospese, fin dal primo mattino gli indiani, soprattutto giovani, si sono riuniti in gruppi che hanno invaso gli spazi pubblici di New Delhi, Gorakhpur, Lucknow e Kolkata (la vecchia Calcutta), armati di ‘munizioni’ (polvere e bombe d’acqua colorati) per manifestare fisicamente la gioia per la fine della stagione fredda e l’arrivo di quella primaverile. Anche la comunità degli stranieri che vivono e lavorano in India si è unita alla celebrazione, partecipando alle feste organizzate sulle terrazze degli edifici e poi unendosi alle colorate scorribande corsare nelle strade cittadine.