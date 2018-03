(ANSA) – BOLOGNA, 2 MAR – Una ragazzina di 14 anni finita in coma etilico in una festa delle scuole, a dicembre in una discoteca del Bolognese, ha portato a un’inchiesta per lesioni colpose e somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Del fascicolo – contro ignoti ma a breve saranno identificati i presunti responsabili – se ne occupa il procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore delle indagini su reati di competenza del giudice di pace. E’ stato l’ospedale di Bentivoglio a segnalare ai carabinieri di Molinella l’arrivo alle 3 della ragazzina, accompagnata dalla madre. La 14enne era stata ad una festa in un locale ad Argelato ed era in stato di assopimento, ipotermia, con un tasso alcolico di quasi 2,5 g/l. E’ stata idratata e dopo un ricovero si è ripresa. Le indagini hanno ricostruito come nel locale ci fosse una festa per le scuole e secondo testimoni c’era ampia disponibilità di alcolici. Non è chiaro se sia stata chiamata un’ambulanza, in ogni caso è stata un’amica della giovane ad avvertire la madre.