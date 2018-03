(ANSA) – ROMA, 2 MAR – Si allontana ancora il rientro nel circuito per Rafael Nadal. Il campione spagnolo – che martedì scorso aveva dovuto rinunciare all’ultimo momento al torneo Atp di Acapulco per un fastidio accusato in allenamento – ha annunciato via Facebook che non potrà partecipare nemmeno ai prossimo tornei sul cemento in Usa, Indian Wells e Miami. Il 31enne maiorchino, assente dal circuito da poco più di un mese per l’infortunio al muscolo della gamba destra patito nel match dei quarti di finale degli Australian, ha avuto una ricaduta proprio ad Acapulco e per evitare guai maggiori ha deciso di prolungare il periodo di recupero. L’obiettivo, spiega, è essere al meglio per l’inizio della stagione sulla terra battuta.