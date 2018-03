(ANSA) – CAGLIARI, 3 MAR – Cagliari a caccia di punti domani contro il Genoa per tenere a bada calendario – il prossimo turno è con la Lazio – e concorrenti per la salvezza, dalla scorsa settimana sempre più vicini. La squadra di Lopez è reduce da due sconfitte consecutive: una batosta sonora in casa con il Napoli. Dopo due stop di fila, in passato, la formazione di Lopez si è sempre rifatta con una vittoria. Di mezzo però c’è un Genoa che ha voglia di definire una volta per tutte la questione salvezza e. La ricetta da qui alla fine del campionato? “Determinazione, concentrazione – ha spiegato il tecnico presentando la gara di domani – e rimanere sempre squadra lottando fino alla fine”. Brucia però ancora lo zero a cinque. “Un risultato pesante è sempre brutto – ha detto riferendosi alla gara con il Napoli – ma abbiamo lavorato sugli errori commessi. Ma dobbiamo dire anche che il primo tempo abbiamo retto abbastanza bene, avevamo la possibilità di chiudere con un passivo di un solo gol”.