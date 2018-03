(ANSA) – FIRENZE, 3 MAR – “La partita contro l’Udinese è molto importante per dare continuità ai nostri ultimi risultati e soprattutto per la classifica. Cerchiamo di fare più punti da qui fino a fine, poi vedremo”. Lo ha detto Stefano Pioli presentando la trasferta di domani, tappa significativa per cercare di rientrare nella corsa per l’Europa. “Non sarà un impegno facile, l’Udinese è reduce da tre sconfitte di fila ma questo non ridimensiona i suoi valori – ha proseguito il tecnico viola – Noi però vogliamo fare bene e al di là del maltempo di questi giorni ci siamo ben preparati. Tra gli obiettivi c’è quello di essere più concreti sotto porta, questo finora ci ha un po’ penalizzati. Chiesa? Cercheremo di aiutarlo in futuro a segnare in doppia cifra, le potenzialità le ha, io vedo una Fiorentina con lui anche in futuro”. Rispetto a domenica scorsa tornano Badelj e Milenkovic, reduci da un turno di squalifica.