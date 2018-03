(ANSA) – GENOVA, 3 MAR – Missione Europa per la Sampdoria domani nella trasferta di Bergamo anche se Marco Giampaolo spiega perché la partita non sarà decisiva. “Mancano dodici partite e, facendo i conti della serva, dobbiamo vincerne cinque o sei. Le partite decisive arriveranno ma non è questo il momento. Questa ci può dare la possibilità di sbagliare qualcosa. I calciatori ne sono consapevoli, sanno che è importante, sanno qual è l’obiettivo. Abbiamo sette partite fuori casa e cinque fuori: dovremo vincerne alcune”. Giampaolo non ha recuperato Gastón Ramírez, così Ricky Alvarez giocherà in appoggio ai due attaccanti Duvan Zapata e Fabio Quagliarella. A centrocampo potrebbe toccare a Dennis Praet con un turno di riposo per Karol Linetty. Insieme al belga in cabina di regia anche Lucas Torreira e Edgar Barreto. In difesa mancherà l’esterno destro Bartosz Bereszynski per un problema muscolare rimediato con l’Udinese. Al suo posto toccherà a Jacopo Sala.