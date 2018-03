(ANSA) – VENEZIA, 3 MAR – Disservizi nei trasporti pubblici nel weekend a Venezia e terraferma a causa dei troppi dipendenti impegnati ai seggi come scrutatori o rappresentanti di lista. E’ un fenomeno che accade ad ogni elezione: quest’anno sono oltre 300 i lavoratori dell’azienda di trasporto Actv che hanno chiesto il permesso per seguire le elezioni. Queste assenze contemporanee hanno costretto l’azienda a sforbiciare i collegamenti e a far saltare molte corse da oggi a lunedì.