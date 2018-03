(ANSA) – ROMA, 3 MAR – Fabio Fognini in finale nel torneo Atp di San Paolo, in Brasile grazie alla vittoria sull’uruguaiano Pablo Cuevas, campione delle ultime tre edizioni, col punteggio di 6-4, 6-2. In quella che sarà la sua 15/a finale in carriera – 5 i trofei fin qui messi in bacheca, l’ultimo dei quali l’estate scorsa a Gstaad – Fognini attende il vincente della semifinale tra cileno Nicolas Jarry e l’argentino Horacio Zeballos.