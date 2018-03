(ANSA) – ROMA, 3 MAR – “I ragazzi sono stati molto svegli e sono rimasti in partita fino alla fine, altrimenti un gol all’ultimo non l’avremmo fatto. Sotto l’aspetto caratteriale i ragazzi sono stati straordinari come lo sono da sei anni”: così il tecnico della Juventus. Massimiliano Allegri, a Premium dopo la vittoria dell’Olimpico. “Era una partita difficile perché la Lazio è terza in classifica e fisicamente è alla pari a noi. Eravamo rimaneggiati in attacco ma i ragazzi sono stati molto bravi – le sue parole – Era importante uscire dallo’Olimpico con un risultato positivo e la vittoria sicuramente è un bel risultato. Mercoledì contro il Tottenham in Champions “sarà un’altra gara – aggiunge Allegri – gli Spurs difendono meno bene della Lazio e questa vittoria ci dà una bella spinta: dovremo essere bravi e fortunati. Il gol di Dybala? Per lui ha significato molto e anche per la squadra. E’ iniziato un nuovo cammino, è un giocatore importante e ora è pronto per fare un grande finale di stagione”.