(ANSA) – PARIGI, 4 MAR – Emmanuel Macron plaude al via libera dell’Spd tedesca a un governo di coalizione con la Cdu di Angela Merkel. “Il Presidente della Repubblica accoglie favorevolmente l’esito del voto dell’Spd. E’ una buona notizia per l’Europa. Francia e Germania lavoreranno insieme nelle prossime settimane per sviluppare nuove iniziative e portare avanti il progetto europeo”, rende noto l’Eliseo. Macron ha inviato un messaggio alla Merkel e al leader ad interim dell’Spd, Olaf Scholz.